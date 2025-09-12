Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Από τη φυλακή βγαίνει ο Νίκος Μιχαλολιάκος, επικαλούμενος λόγους υγείας. Ο αρχηγός Χρυσής Αυγής βρισκόταν κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού, καταδικασμένος ως ηγετικό στέλεχος του κόμματος που είχε χαρακτηριστεί από το δικαστήριο ως εγκληματική οργάνωση.

Την απόφαση έλαβε το δικαστικό συμβούλιο πλημμελειοδικών Λαμίας, για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, με τον πρωταγωνιστή της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» να έχει ακόμη περιοριστικά μέτρα, όπως ο κατ’ οίκον περιορισμός και η εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα κάθε μήνα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος, είχε αποφυλακιστεί και πριν από 1,5 χρόνο περίπου, με την απόφαση του δικαστηρίου να φέρνει έντονες αντιδράσεις.

Η απόφαση για προσωρινή αποφυλάκιση του ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής, ανετράπη από το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας και αποφασίστηκε η συνέχιση της κράτησής του.

Το Συμβούλιο Εφετών, μετά την έφεση που ασκήθηκε, ανέτρεψε πλήρως την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, που είχε αποφασίσει την απόλυση Μιχαλολιάκου από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους.

Η διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής, ξεκίνησε στις 20 Απριλίου 2015 στο Α’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού και ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2020 στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, με τη διαδικασία να διαρκεί 5,5 χρόνια.