Νόμπελ… τρολαρίσματος στο Twitter! «Χάου ντερ γιου»;

Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας Άμπι Άχμεντ, τιμήθηκε σήμερα, Παρασκευή 11.10.2019, με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2019 «για τις προσπάθειές του να επιτύχει ειρήνη και διεθνή συνεργασία κα ιδιαίτερα για την αποφασιστική πρωτοβουλία του να επιλύσει τη μεθοριακή σύγκρουση με τη γειτονική Ερυθραία».

Είναι πρόεδρος του Αιθιοπικού Λαϊκού Επαναστατικού Δημοκρατικού Μετώπου και του Δημοκρατικού Κόμματος των Ορόμο (μέλος του επαναστατικού μετώπου). Είναι επίσης βουλευτής και μέλος των εκτελεστικών επιτροπών των δύο κομμάτων.

Υπηρέτησε στο στρατό, ενώ από τότε που έγινε πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, τα οποία δεν εγκρίνονται εξολοκλήρου από τους υπέρμαχους του ομοσπονδιακού τύπου διακυβέρνησης στην Αιθιοπία (ενώ η πολιτική του να στοχεύει τους Τιγκράγια έχει περιγραφεί ως επιλεκτική).

Η Αιθιοπία και η Ερυθραία, μακρόχρονοι εχθροί που ενεπλάκησαν σε συνοριακό πόλεμο το 1998-2000 αποκατέστησαν τις σχέσεις τους τον Ιούλιο του 2018 έπειτα από χρόνια εχθρότητας.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο εννέα εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 900.000 δολάρια), θα απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου.

Το ότι πάντως το Νόμπελ Ειρήνης δεν δόθηκε στους Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ για την Συμφωνία των Πρεσπών, όπως έντονα «ακουγόταν» για καιρό, ήταν η… ιδανική αφορμή για να στηθεί ένα τρελό πάρτυ στο Twitter!

