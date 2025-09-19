Ντόντα Χολ: «Θέλουμε να φέρουμε το τρόπαιο της Euroleague στο σπίτι μας»

Ο Ντόντα Χολ μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλανο με 76-71 μίλησε για την αναμέτρηση, αλλά και για τους στόχους της ομάδας του τη φετινή σεζόν στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός είχε ένα δυνατό τεστ πριν την έναρξη της σεζόν στην Ελλάδα, αλλα και στην Euroleague. Οι Ιταλοί του έβαλαν δύσκολα, όμως κατάφερε να επικρατήσει με τον Ντόντα Χολ να έχει 4 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 μπλοκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τα λόγια του Αμερικανού σέντερ

Για τη διαφορετική διάσταση που δίνει ο ίδιος στο «5» του Ολυμπιακού: «Μου αρέσει το πώς έχουμε ταιριάξει με την ομάδα. Είμαι ένας παίκτης που δίνει ενέργεια, καρφώνω και κάνω κοψίματα. Είχα πει πως θα έρθω εδώ για να το κάνω αυτό και το κάνω. Νιώθω καλά».

Για την προσαρμογή του: «Έχουμε ακόμα κάποιες απουσίες. Δεν έχουμε δει όλες τις δυνατότητές μας. Προσωπικά, νιώθω εξαιρετικά. Φέρνω ενέργεια, είμαι ο εαυτός μου».

Για την πρόταση του Ολυμπιακού, ενώ ο ίδιος δεσμευόταν με συμβόλαιο με την Μπασκόνια: «Ναι, για να είμαι ειλικρινής με ενθουσίασε ο ατζέντης μου όταν με κάλεσε. Μιλήσαμε για αυτό. Ένιωσα έκπληξη, αλλά λειτούργησε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός διαφορετικά σε σχέση με άλλες ομάδες της Euroleague: «Ίσως είναι κάποια πράγματα σε προσωπικό επίπεδο. Όλοι γνωρίζουν την ομάδα. Η ενέργεια γύρω από τον οργανισμό είναι εξαιρετική. Θα σταθώ στην ενέργεια».

Για το βρίσκει επιπλέον κίνητρο στο γεγονός πως το Final Four θα διεξαχθεί στην Αθήνα: «Ναι, ειλικρινά, έτσι νομίζω. Έχουμε τέσσερις απουσίες, δεν έχουμε δει τις δυνατότητές μας. Είναι μια μεγάλη σεζόν. Θέλουμε να πάμε στο Final Four και να φέρουμε το τρόπαιο στο σπίτι μας, είναι κάτι που μας λείπει».