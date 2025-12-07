Ο Αρόλντ Μουκουντί συμπλήρωσε 100 αγώνες με την ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος του έδωσε αναμνηστική φανέλα

Η ΑΕΚ νίκησε τον Ατρόμητο με 4-1 στην OPAP Arena για την 13η αγωνιστική της Super League, με τον Αρόλντ Μουκουντί να είναι το πρόσωπο του αγώνα, στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Αρόλντ Μουκουντί συμπλήρωσε κόντρα στον Ατρόμητο, 100 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να τον συγχαρεί.

Ο Ηλιόπουλος έδωσε μάλιστα στον Αφρικανός αμυντικό και μία αναμνηστική φανέλα με το νούμερο 100, ενώ η ΑΕΚ έκανε και σχετική ανάρτηση με video, στα social media της ομάδας.

Ο Μουκουντί αγωνίζεται στην ΑΕΚ από το 2022 και πανηγύρισε μαζί της το νταμπλ του 2023.