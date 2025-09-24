Χωρίς κατηγορία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης 24/9/25 ότι πρόκειται να υπογράψει αυτήν την εβδομάδα ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, όπου έκανε αυτήν την ανακοίνωση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε για το συμβάν στα γραφεία της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων στο Ντάλας του Τέξας.

«Η συνεχιζόμενη βία από τους ριζοσπάστες αριστερούς τρομοκράτες, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πρέπει να σταματήσει» γράφει μεταξύ άλλων. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χωρίς κατηγορία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χωρίς κατηγορία: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποιεί την Ευρώπη: «Η Ρωσία θα κινηθεί κατά των κρατών που θα κατασχέσουν τα περιουσιακά στοιχεία της»
Η Ρωσία δηλώνει ότι η όποια κατάσχεση περιουσιακών της στοιχείων ισοδυναμεί με κλοπή και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα ομόλογα και τα νομίσματα των ΗΠΑ και της Ευρώπης
Ντμίτρι Μεντβέντεφ 5
Βασίλης Καλογήρου: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του – «Σου έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή, χέρια σου στερήσαν το οξυγόνο»
«Έφυγες προς τον αγαπημένο σου Χριστό, πετώντας με φτερά αγγέλου. Αλλά ακόμη και ο ήχος του φτερουγίσματος τους, κάποιους, λίγους ευτυχώς, και αυτός τους ενοχλεί», έγραψε η μητέρα του, Σοφία Καλογήρου
Βασίλης Καλογήρου 4
Newsit logo
Newsit logo