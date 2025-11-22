Ελλάδα

Ο τράπερ συνελήφθη για ναρκωτικά στην Κηφισιά λίγο πριν πάει να τραγουδήσει σε μαθητικό πάρτι

Ο 21χρονος, είχε συλληφθεί και πέρυσι για απείθεια κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς
Περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Στη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Παρασκευής (21.11.25) στη Κηφισια, καθώς όπως ο τραγουδιστής βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μικροποσότητες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός τράπερ και ο μάνατζέρ του, όταν πιάστηκαν με την ποσότητα ναρκωτικών, και συγκεκριμένα ινδικής κάνναβης, κατευθύνονταν σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά που υπήρχε σε εξέλιξη και ένα μαθητικό πάρτι.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 21χρονος τράπερ, Αλβανικής καταγωγής και ο μάνατζερ του, ηλικίας 23 ετών.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έκριναν ύποπτο το όχημα και το σταμάτησαν. Πάνω του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και ένας τρίφτης.

 

Ο τράπερ, με μία ανάρτησή του ζήτησε μεταξύ άλλων συγγνώμη από τους ακολούθους του και είπε πως «Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέππει να κόψουμε, όποιες και αν είναι αυτές».

Ο 21χρονος τράπερ, είχε συλληφθεί και το 2024 στην Κηφισιά, όταν δεν δέχτηκε τον έλεγχο από αστυνομικούς και κατηγορήθηκε για απείθεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
95
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σεισμός στην Κύπρο: Η στιγμή που ο υπουργός Άμυνας «τραντάχτηκε» από τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ – «Κουνάει ακόμη»
Εντύπωση προκαλεί η στιγμή που «χτυπάει» ο σεισμός, την ώρα που μιλάει on air του Cyprus Times ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, στον Μανώλη Καλαντζή, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την δόνηση
Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας
Newsit logo
Newsit logo