Ο Τζόρνταν Λόιντ «μετακόμισε» επίσημα από τη Μονακό στην Εφές Αναντολού

Σε μία σημαντική μετεγγραφική κίνηση στη Euroleague, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, ανακοίνωσε την παραχώρηση του Τζόρνταν Λόιντ στην τουρκική Εφές Αναντολού.

Η Μονακό έχει ξεκινήσει μία σειρά από σημαντικές αλλαγές στα γκαρντ, με την απόκτηση του Νεμάνια Νέντοβιτς και την επικείμενη αποχώρηση και του Νικ Καλάθη, ενώ παρελθόν αποτελεί πλέον κι επίσημα ο Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος και συμφώνησε να συνεχίσει στη Euroleague, με τη φανέλα της Εφές Αναντολού στην Τουρκία.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ξεχωρίσει στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με τον Τσάβι Πασκουάλ πριν μεταβεί στο πριγκιπάτο, ενώ πραγματοποίησε εξαιρετικό Eurobasket ως νατουραλιζέ με την εθνική Πολωνίας. Στη Μονακό δεν κατάφερε όμως να έχει την ίδια συμβολή και αποχαιρέτησε την ομάδα, αναφέροντας τα εξής: “Οπαδοί της Μονακό, ήθελα απλώς να πω, πρώτα απ’ όλα, από τα βάθη της καρδιάς μου και εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειάς μου, ότι δεν μπορώ ποτέ να σας ευχαριστήσω αρκετά για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που μου δείξατε τα τελευταία τρία χρόνια.

Υπήρξαν περισσότερες χαρές από ότι λύπες και ήσασταν μαζί μου σε κάθε βήμα. Σας ευχαριστώ που με ωθήσατε, με παρακινήσατε, με στηρίξατε ακούραστα και μου δείξατε όλη την αγάπη που μόνο η Μονακό μπορεί να δώσει. Θα μου λείψετε πραγματικά, που κάνατε αυτή την εμπειρία στο Μονακό τόσο απίστευτη για εμένα και την οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ όλους”.

