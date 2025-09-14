ΟΦΗ – ΠΑΟΚ live για την 3η αγωνιστική της Super League

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης» στην Αθήνα, καθώς οι Κρητικοί οι οποίοι από τη φετινή σεζόν θα αγωνίζονται στο Παγκρήτιο Στάδιο δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες στο γήπεδο. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να κάνουν το 3/3 στις νίκες μετά τις επικρατήσεις απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο (αμφότερες με 1-0).
Super League3η αγωνιστική
1o ημίχρονο
21:40 | 14.09.2025
Σέντρα σουτ από τον Οζντόεφ, πέρασε από όλους η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-0
21:40 | 14.09.2025
10'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ
21:33 | 14.09.2025
21:30 | 14.09.2025
3΄
Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ
Μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο Γιακουμάκης έκανε το πλασέ με τον Χριστογεώργο να αποκρούει με δυσκολία
21:29 | 14.09.2025
Σέντρα
21:29 | 14.09.2025
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
21:29 | 14.09.2025
ΠΑΟΚ
Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον και Γιακουμάκης
21:28 | 14.09.2025
ΟΦΗ
21:23 | 14.09.2025
Mαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΟΦΗ - ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League
21:18 | 14.09.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
