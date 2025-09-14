Χωρίς κατηγορία

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ live για την 3η αγωνιστική της Super League

SUPERLEAGUE 2024-2025
Super League
3η αγωνιστική
1o ημίχρονο
SUPERLEAGUE 2024-2025 / ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης» στην Αθήνα, καθώς οι Κρητικοί οι οποίοι από τη φετινή σεζόν θα αγωνίζονται στο Παγκρήτιο Στάδιο δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες στο γήπεδο. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να κάνουν το 3/3 στις νίκες μετά τις επικρατήσεις απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο (αμφότερες με 1-0).

21:40 | 14.09.2025

Σέντρα σουτ από τον Οζντόεφ, πέρασε από όλους η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-0

21:40 | 14.09.2025
10'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ
21:33 | 14.09.2025
21:30 | 14.09.2025
Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ

Μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο Γιακουμάκης έκανε το πλασέ με τον Χριστογεώργο να αποκρούει με δυσκολία

21:29 | 14.09.2025

Σέντρα

21:29 | 14.09.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

21:29 | 14.09.2025
ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον και Γιακουμάκης

21:28 | 14.09.2025
ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Μπόρχα Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κριζμάνιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας, Νους, Σενγκέλια και Θεοδοσουλάκης

 
21:23 | 14.09.2025
Mαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΟΦΗ - ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League
21:18 | 14.09.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
