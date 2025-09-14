ΟΦΗ – ΠΑΟΚ live για την 3η αγωνιστική της Super League

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης» στην Αθήνα, καθώς οι Κρητικοί οι οποίοι από τη φετινή σεζόν θα αγωνίζονται στο Παγκρήτιο Στάδιο δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες στο γήπεδο. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να κάνουν το 3/3 στις νίκες μετά τις επικρατήσεις απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο (αμφότερες με 1-0).