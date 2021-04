Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-1 στο ντέρμπι του Φαλήρου και κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε των πλέι οφ της Superleague.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο με τους Πειραιώτες κι έστειλε το δικό του μήνυμα, μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media

«Είμαστε πρωταθλητές! Συγχαρητήρια σε όλους. Το αξίζαμε», έγραψε ο διεθνής Έλληνας αμυντικός, ο οποίος ήρθε στο λιμάνι στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η ανάρτηση του Παπασταθόπουλο:

We are the Champions!



Congratulations to everyone. Well deserved 🔴⚪ 🏆 #Olympiacos pic.twitter.com/FVyJicEsfD