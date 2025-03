Ολυμπιακός: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ευχήθηκε στους ερυθρόλευκους για τα 100 χρόνια

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγκέντρωσε τα μηνύματα απ’ όλους τους συλλόγους ανά τον κόσμο που ευχήθηκαν για τα 100 χρόνια ζωής της ομάδας.

Στο βίντεο που ανέβηκε στα social media, φαίνονται οι ευχές για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού από Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν, Μπάγερν Μονάχου, Ιντερ, Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ερνέστο Βαλβέρδε και πολλούς άλλους.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ευχήθηκε στους Πειραιώτες για τα γενέθλια τους και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ μάζεψε όλα τα μηνύματα σ’ ένα βίντεο διάρκειας 1 λεπτού και 17 δευτερολέπτων.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, μας ευχήθηκε για τα 100 χρόνια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ! / The global football community sent us its wishes for OLYMPIACOS’ 100th anniversary!



