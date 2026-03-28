Παλλήνη: «Δεν ήμουν μεθυσμένος, προσπάθησα να το αποφύγω, αλλά ένα άλλο αυτοκίνητο με έκλεισε», λέει ο 55χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Την δικιά του πλευρά της ιστορίας έδωσε σήμερα (28/3/2026) ο οδηγός του αυτοκινήτου στην Παλλήνη ο οποίος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που είχε σταματήσει μπροστά του χθες Παρασκευή (27/3/2026) και προκάλεσε τροχαίο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο, καταγράφεται η πορεία του αγροτικού αυτοκινήτου, δευτερόλεπτα πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο στην Παλλήνη, ενώ από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον οδηγό από την Αστυνομία, διαπιστώθηκε πως ο 55χρονος άνδρας είχε καταναλώσει σχεδόν 4 φορές περισσότερο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο, κάτι που εκείνος διαψεύδει. Στο αυτοκίνητο μάλιστα ήταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Ο 55χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο μίλησε αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα». Ο ίδιος ανέφερε ότι εκείνος και τα παιδιά του είναι καλά και για το περιστατικό ανέφερε είπε: «Τι να σας πω… Κινούμουν στη Μαραθώνος και υπήρχε ένα σταματημένο όχημα. Προσπάθησα να το αποφύγω, αλλά ένα άλλο αυτοκίνητο από τα αριστερά με έκλεισε ελαφρώς και συγκρουστήκαμε.

Εγώ χτύπησα με το δεξί μπροστινό, εκείνος στο πίσω αριστερό μέρος. Πρόκειται μόνο για υλικές ζημιές. Κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα, περίπου 20 χλμ/ώρα, καθώς υπάρχει φανάρι στο σημείο. Δεν τραυματίστηκε κανείς».

Εκείνος μάλιστα όταν ρωτήθηκε για το αν είχε καταναλώσει αλκοόλ απάντησε πως δεν είχε πιεί.