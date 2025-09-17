«Πλημμύρισε» το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Περίπου 60.000 κόσμου κατέκλυσε το Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Τετάρτης (17.09.2025) για τη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την απώλεια του «σερ» του ελληνικού τραγουδιού.

Στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, γνωστοί καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν εμβληματικά τραγούδια του που είχε «σφραγίσει» με τη φωνή του ο αξέχαστος Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσά τους, η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Τη συναυλία αφιερωμένη στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, για τα είκοσι χρόνια από τον θάνατό του, με τίτλο «Άξιος Εστί» στο Καλλιμάρμαρο, τη σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια, καθώς και την παρουσίαση, είχε ο Λάκης Λαζόπουλος.