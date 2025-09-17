Χωρίς κατηγορία

«Πλημμύρισε» το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Συναυλία - αφιέρωμα στον αξέχαστο Γρηγόρη Μπιθικώτση / EUROKINISSI

Περίπου 60.000 κόσμου κατέκλυσε το Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Τετάρτης (17.09.2025) για τη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την απώλεια του «σερ» του ελληνικού τραγουδιού.

Στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, γνωστοί καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν εμβληματικά τραγούδια του που είχε «σφραγίσει» με τη φωνή του ο αξέχαστος Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Ανάμεσά τους, η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Πέτρος Γαϊτάνος.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, γιος του αξέχαστου ερμηνευτή /EUROKINISSI)
Ο γιος του «σερ» του ελληνικού τραγουδιού, Γρηγόρης Μπιθικώτσης / EUROKINISSI
Στέλιος Ρόκκος / EUROKINISSI
Συναυλία αφιερωμένη στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, για το είκοσι χρόνια από τον θάνατό του, με τίτλο "Άξιος Εστί" στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. Την σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια, καθώς και την παρουσίαση, είχε ο Λάκης Λαζόπουλος, ενώ συμμετείχαν οι Σταύρος Ξαρχάκος, Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Χρήστος Δάντης, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Μακεδόνας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ήρω Σαΐα, Μάριος Φραγκούλης, Κώστας Χατζής. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αντώνης Ρέμος / EUROKINISSI
Πίτσα Παπαδοπούλου / EUROKINISSI
Γιάννης Μπέζος / EUROKINISSI
Ο Σταύρος Ξαρχάκος / EUROKINISSI
Δημήτρης Μπάσης / EUROKINISSI
Ρένα Μόρφη / EUROKINISSI
Γιώργος Μαργαρίτης / EUROKINISSI
Γιάννης Κότσιρας / EUROKINISSI
Πέγκυ Ζήνα / EUROKINISSI
Λάκης Λαζόπουλος και Γιάννης Ζουγανέλης / EUROKINISSI
Χρήστος Δάντης / EUROKINISSI
Πέτρος Γαϊτάνος / EUROKINISSI
Μελίνα Ασλανίδου / EUROKINISSI
Λάκης Λαζόπουλος / EUROKINISSI
Ο Κώστας Χατζής και ο Γιώργος Μαργαρίτης / EUROKINISSI

Τη συναυλία αφιερωμένη στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, για τα είκοσι χρόνια από τον θάνατό του, με τίτλο «Άξιος Εστί» στο Καλλιμάρμαρο, τη σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια, καθώς και την παρουσίαση, είχε ο Λάκης Λαζόπουλος.

