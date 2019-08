Premier League: Απίστευτο! Ακυρώθηκε γκολ με VAR επειδή… προεξείχε χέρι – video

Το… VAR ακύρωσε το τρίτο γκολ της Σίτι (το πέτυχε ο Γκαμπριέλ Ζέσους), μέσα στην έδρα της Γουέστ Χαμ, γιατί… προεξέχει το χέρι του Στέρλινγκ (έβγαλε την ασίστ στον Βραζιλιάνο) στην μπαλιά που δέχθηκε από τον Σίλβα!

Με την υπόδειξη του διαιτητή, Μάικ Ντιν, οι οπαδοί των γηπεδούχων ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ενώ ο Στέρλινγκ δεν μπορούσε να το πιστέψει και… έριξε μερικά “μπινελίκια”.

Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ που ακυρώθηκε στην Premier League με τη χρήση του VAR!

