Πρέβεζα: 75χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά 22χρονη ναυαγοσώστρια –

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε έναν άνδρα 75 ετών στην Πρέβεζα. Ο ηλικιωμένος άνδρας κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης ναυαγοσώστριας.

Σε βάρος του 75χρονου που συνέλαβαν αστυνομικοί στην Πρέβεζα για τη σεξουαλική παρενόχληση της νεαρής ναυαγοσώστριας σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με το prevezanews.gr, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (18.09.2025) σε παραλία της περιοχής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

