Στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ο γιος του Πάτρικ Ογκουνσότο

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο είχε πλούσια καριέρα στην Ελλάδα, κυρίως με τη φανέλα του Εργοτέλη, στον οποίο έκανε δύο θητείες (2002-06 και 2008-11). Ο γιος του έγινε γνωστό ότι θα βρίσκεται πλέον στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ είδε πως ο 8χρονος γιος του Πάτρικ Ογκουνσότο, Τέμι έχει κληρονομήσει το ταλέντο του πατέρα του στο ποδόσφαιρο και τον ενέταξε στα φυτώριά του. Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην ακαδημία «Joga Bonito Sports Club», που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση της ακαδημίας «Joga Bonito Sports Club»

«Ενα παιδί που είναι παραπάνω από 3 χρόνια στην ακαδημία μας, έκλεισε στα Τμήματα υποδομών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μάλιστα θα προπονείται με παιδία μεγαλύτερα κατά έναν χρόνο. Να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Τέμι. Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε και εμείς στην εξέλιξη του παιδιού. Να αναφέρουμε πως παρά το νεαρό της ηλικίας του, σαν ακαδημία δεν θα σταθούμε εμπόδιο στα όνειρα κανενός παιδιού!

Μάλιστα, ο Τέμι γίνεται ο 3ος παίκτης μας, μετά τον Άγγελο Μαύρο και τον Paul Hagan που φεύγει για τον ΠΑΟΚ! Συγχαρητήρια και στον προπονητή μας, Στέφανο Παναγιωτίδη, που τον είχε αναλάβει από την Κ5. Ελπίζουμε να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο όπως και έκανε και σε εμάς».