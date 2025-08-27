Χωρίς κατηγορία

Σύλληψη 62χρονου για εμπρησμό στην Παιανία – Έβαλε φωτιά με αναπτήρα

Ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο και έβαλε φωτιά με αναπτήρα
Σύλληψη 62χρονου
Σύλληψη 62χρονου για τη φωτιά στην Παιανία

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη 26.08.2025 στην Παιανία, κοντά στην Αττική Οδό.

Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, για τη χθεσινή φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού στην Παιανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ένας 62χρονος αλλοδαπός.

Σακίδιο σε κάδο σκουπιδιών Σύλληψη 62χρονου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έβαλε φωτιά με αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χωρίς κατηγορία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χωρίς κατηγορία: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΕ υπερασπίζεται τους ψηφιακούς κανονισμούς της κόντρα στις κατηγορίες Τραμπ
«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες στην επικράτειά τους που είναι σύμφωνες με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πόλα Πίνιο
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα Ιρακινών στη Ριτσώνα που διακινούσε μετανάστες – Η σύνδεση με την τουρκική μαφία και τα safe houses
Οι διακινητές επέλεγαν παραλίες της Εύβοιας και της Θεσσαλίας για την αποβίβαση των μεταναστών - Παρακολουθούσαν τις ακτές και τις περιπολίες των αρχών
Μετανάστης
1
Λιμενικοί προσπαθούν να βάλουν «στοπ» στο έθιμο της βουτιάς στην Σίκινο - Νεαροί πέφτουν στη θάλασσα κατά την αναχώρηση πλοίου
Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που ξεμακραίνει από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά
Σίκινος
16
Newsit logo
Newsit logo