Τραγωδία στη Χιλή: Νέα συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη του βυτιοφόρου με τους 5 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες

Εικόνες αποκάλυψης κατέγραψε ο φακός στη Χιλή στην πολύνεκρη έκρηξη που σημειώθηκε την Πέμπτη 19.02.2026, όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο ανετράπη στο Σαντιάγο. Τραγικός απολογισμός ήταν ο θάνατος 5 ανθρώπων και ο τραυματισμός τουλάχιστον 17 σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομίας.

Το βυτιοφόρο, που μετέφερε υγραέριο, ανετράπη για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστοι, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε δρόμο στη Χιλή. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα τόσο σε σταθμευμένα όσο και σε διερχόμενα οχήματα, δημιουργώντας σκηνές πανικού στον αυτοκινητόδρομο.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι χιλιανές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καταγράφει τη στιγμή της ανατροπής του φορτηγού και τα δραματικά δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν της έκρηξης, αποτελώντας ντοκουμέντο που αναδεικνύει τη σφοδρότητα του περιστατικού.

Dramatic video shows a truck transporting liquid gas in Chile’s capital Santiago overturned and exploded, 4 people dead, 17 injured, authorities said pic.twitter.com/spIl5bnPGK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 20, 2026

At least four people were killed and 17 were injured after a liquefied gas truck exploded in Renca, Santiago, Chile https://t.co/oczbYLnJ4T pic.twitter.com/q4KpZSdRvY — Disaster News (@Top_Disaster) February 20, 2026

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.