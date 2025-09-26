Ελλάδα

Τροχαίο στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία: Τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Κηφισός
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού, λόγω τροχαίου που έγινε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (26.09.2025).

Το τροχαίο έγινε στον Κηφισό, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Λαμία. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να «παραλύσει» το σημείο.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία και γερανοί για να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Οι οδηγοί πρέπει να κρατήσουν την υπομονή τους καθώς από την αρχή του Κηφισού έως και λίγο μετά το σημείο όπου έγινε το τροχαίο, παρατηρείται μποτιλιάρισμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα - Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ
Στο Ιόνιο η κακοκαιρία θα επηρεάσει Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, ενώ έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)
Βροχή στην Αθήνα 2
Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητών Α' Γυμνασίου στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ένας με τραύμα στο μάτι
Οι δύο μαθητές που ήταν φίλοι είχαν μια διαφωνία για ασήμαντο λόγο στη διάρκεια του διαλείμματος το πρωί της Πέμπτης (25.09.2025), άρχισαν να μαλώνουν με την κατάσταση να ξεφεύγει
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Newsit logo
Newsit logo