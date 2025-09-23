Συμβαίνει τώρα:
Τσάκισαν τα νεύρα του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ από μια χαλασμένη κυλιόμενη και ένα τεχνικό πρόβλημα στην ομιλία του – «Όποιος το έκανε θα έχει μεγάλο πρόβλημα»

Τσάκισαν τα νεύρα του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ από μια χαλασμένη κυλιόμενη και ένα τεχνικό πρόβλημα στην ομιλία του – «Όποιος το έκανε θα έχει μεγάλο πρόβλημα»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με μια τεχνική δυσκολία την οποία αντιμετώπισε με χιούμορ αλλά τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται μεταξύ σοβαρού και αστείου.

Το πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ότι δεν λειτουργούσε ο τηλευποβολέας του και είπε: «Δεν με πειράζει να κάνω αυτή την ομιλία χωρίς τηλευποβολέα, γιατί ο τηλευποβολέας δεν λειτουργεί». 

Και πρόσθεσε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλευποβολέα θα έχει μεγάλο πρόβλημα».

Τελικά, άρχισε να διαβάζει την ομιλία του με τον παραδοσιακό τρόπο. Από χαρτί.

Νωρίτερα τον είχε ενοχλήσει μια κυλιόμενη σκάλα η οποία δεν λειτουργούσε. 

 

