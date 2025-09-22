Wall Street: Ο S&P 500 ανακάμπτει και καταγράφει νέο ρεκόρ κλεισίματος με ώθηση από τη Nvidia

Ο S&P 500 έφτασε σε νέα ύψη τη Δευτέρα (22.9.25) στο κλείσιμο της Wall Street, με επικεφαλής μια ανοδική κίνηση της Nvidia, καθώς μια πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας με την OpenAI τροφοδότησε την αισιοδοξία των επενδυτών για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, o βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 66,27 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,14%, και διαμορφώθηκε στις 46.381,54 μονάδες. Ήπια ήταν η άνοδος και για τον ευρύτερο δείκτη της αγοράς, τον S&P 500, ο οποίος κατέγραψε κέρδη 28,20 μονάδων ή 0,42%, κλείνοντας στις 6.692,59 μονάδες. Τη μεγαλύτερη άνοδο της ημέρας σημείωσε ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 157,50 μονάδες, καταγράφοντας ποσοστιαία άνοδο 0,70% και φτάνοντας στις 22.788,98 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ οι μετοχές ξεκίνησαν την ημέρα συναλλαγών με πτώση , τελικά ολοκλήρωσαν την ημέρα υψηλότερα, υποστηριζόμενες από την Nvidia και άλλους. Οι μετοχές της εταιρείας, η οποία αποτελεί τον αγαπημένο των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσαν άνοδο περίπου 4%, αφότου η εταιρεία δήλωσε ότι πρόκειται να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Η νέα συμφωνία θα μπορούσε να σημαίνει ότι το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να «οδηγεί τα κέρδη ανά μετοχή και την αύξηση της τιμής της μετοχής μέχρι το 2026 και μετά», σύμφωνα με τον Sam Stovall, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην CFRA Research.

Συνεργαζόμενο όνομα που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, Oracle

ήταν επίσης νικήτρια τη Δευτέρα, αφού ο γίγαντας λογισμικού ανακοίνωσε ότι προήγαγε τους Clay Magouyrk και Mike Sicilia σε συν-διευθύνοντες συμβούλους, καθώς η Safra Catz κάνει ένα βήμα πίσω για να αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικής αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η άνοδος της μετοχής της Oracle προσθέτει στην αξιοσημείωτη άνοδο του 42% της μετοχής αυτόν τον μήνα.