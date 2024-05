Καρκίνος: Χιλιάδες ασθενείς θα λάβουν εξατομικευμένα εμβόλια στη Βρετανία – Ο πρώτος που εμβολιάστηκε

Πειραματικά, εξατομικευμένα, θεραπευτικά εμβόλια θα λάβουν τα επόμενα χρόνια χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο στα κρατικά νοσοκομεία της Βρετανίας καθώς αρχίζουν μελέτες για να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους.

Τα εμβόλια παράγονται με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Στόχος τους είναι να σταματήσουν την υποτροπή του καρκίνου.

Τέτοιου είδους εμβόλια αναπτύσσουν δεκάδες φαρμακευτικές εταιρείες. Γι’ αυτό τον λόγο το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) άρχισε πρωτοποριακό πρόγραμμα στο οποίο θα ταιριάζουν νοσοκομειακοί ασθενείς με κλινικές μελέτες.

Μέσω του προγράμματος, οι ασθενείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα θα παραπέμπονται στο πλησιέστερο ερευνητικό κέντρο, όπου κι αν βρίσκεται στην χώρα. Οι γιατροί ελπίζουν ότι η καταπολέμηση των υποτροπών με εξατομικευμένα εμβόλια θα γίνει μια μέρα η συνήθης θεραπεία.

.@NHSEngland has treated its first patient with a personalised vaccine against their bowel cancer. It’s part of the clinical trial for the new Cancer Vaccine Launch Pad – a world-leading programme that could help find new lifesaving treatments.



