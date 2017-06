Η «μάχη» δινόταν πολύ καιρό στο παρασκήνιο αλλά τελικά νικητής αναδείχτηκε ο ΑΝΤ1 καταφέρνοντας να αποκτήσει τα δικαιώματα. Τα στελέχη του σταθμού είχαν… αποπροσανατολίσει τους αντιπάλους τους κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι είχαν αλλού στραμμένο το ενδιαφέρον τους, αλλά τελικά έκαναν την ανατροπή αποσπώντας αυτοί τα δικαιώματα του πετυχημένου ριάλιτι επιβίωσης.

Ενώ λοιπόν πολλοί πίστευαν ότι ο ΑΝΤ1 είχε σκοπό να «κλείσει» για την επόμενη σεζόν ένα από τρία ριάλιτι, όπως το «I am celebrity. Get me out of here», τελικά η επιθυμία τους ήταν άλλη και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου έχει τον τίτλο «Nomads», δηλαδή «Νομάδες».

Οι «Νομάδες» είναι ένα πολύ πετυχημένο ριάλιτι επιβίωσης που όπως καταλαβαίνετε οι διαγωνιζόμενοί του ζουν νομαδική ζωή. Σύμφωνα με το concept υπάρχουν τρεις ομάδες, με τη μία να ζει πιο… άνετα, την άλλη να ζει κοντά στους ιθαγενείς και την άλλη στην έρημο. Όλοι λοιπόν καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορες δοκιμασίες, ενώ υπάρχουν και διαγωνισμοί μεταξύ τους, όπως… αγώνες με καμήλες! Κι όλα αυτά με φόντο εξωτικά σκηνικά που μόνο αυτά είναι ικανά να «τραβήξουν» τους τηλεθεατές…!

Σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου ο ΑΝΤ1 «έκλεισε» οριστικά τη συμφωνία για να το βγάλει στον αέρα την καινούργια σεζόν, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί το μέρος που θα γυριστεί, καθώς υπάρχουν τέσσερα εξωτικά μέρη που γυρίζεται το συγκεκριμένο ριάλιτι. Πάντως θεωρείται σίγουρο ότι στο κανάλι του Αμαρουσίου θα αποφασίσουν διαγωνιζόμενοι στους «Νομάδες» να είναι και «διάσημοι», πρόσωπα δηλαδή από το χώρο του εγχώριου θεάματος.

Τέλος, αξίζει να αναφέρω ότι τους «Νομάδες» διεκδικούσε και το STAR που θέλει να αποκτήσει το δικό του ριάλιτι επιβίωσης και μάλιστα οι επαφές με την ξένη εταιρεία παραγωγής που έχει τα δικαιώματα έχουν ξεκινήσει πριν από πολύ καιρό και βρίσκονταν σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Τον τελευταίο μήνα όμως η κατάσταση στο παρασκήνιο ανατράπηκε με τον ΑΝΤ1 όχι μόνο να βρίσκεται κι αυτός στη «μάχη» της διεκδίκησής του, αλλά να αναδεικνύεται και νικητής αποσπώντας τους «Νομάδες» για το δικό του πρόγραμμα.