Ανανέωσε με Μίντλεσμπρο ο Κωνσταντόπουλος!

Ο 38χρονος Έλληνας τερματοφύλακας δεν αγωνίστηκε καθόλου την περασμένη σεζόν, λόγω της παρουσίας των Βίκτορ Βαλντές και Μπραντ Γκούζαν.

Ωστόσο, η αγγλική ομάδα ανανέωσε το συμβόλαιο του 38χρονου γκολκίπερ για ακόμα μία χρονιά, με τον Κωνσταντόπουλο να συμπληρώνει πέντε χρόνια στη Μίντλεσμπρο.

Promotion-winner @Dimster23 has signed a new deal at #Boro! ✍️????????



Here's the full story ➡️ https://t.co/l8OE0SOokh pic.twitter.com/DFYYjl1B6K