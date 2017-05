Αυτή είναι η νέα φανέλα της Μπαρτσελόνα [pics]

Η νέα εμφάνιση της Μπαρτσελόνα δεν έχει τις κλασικές ρίγες, αφού το πάχος τους είναι διαφορετικό, ενώ στην κεντρική διαφήμιση υπάρχει η ιαπωνική εταιρεία, Rakuten.

Our new kit for the next season!

The shirt never sleeps.

Força Barça! pic.twitter.com/NaixpxxKZp — FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 Μαΐου 2017

Our new kit + @neymarjr

The shirt never sleeps.

Força Barça! pic.twitter.com/vwNuuipprn — FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 Μαΐου 2017

The new @FCBarcelona kit for the 2017/18 season pic.twitter.com/1A9faSlViX — FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 Μαΐου 2017

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ NEWSIT