Ένας μεθυσμένος `ξήλωσε` το άγαλμα του Σουάρες στον Ουρουγουάη [pics]

Το συγκεκριμένο άγαλμα εμφάνιζε τον Λουίς Σουάρες να φορά τη φανέλα της εθνικής Ουρουγουάης και να πανηγυρίζει, έχοντας σηκωμένο το χέρι του.

Όπως αναφέρουν όμως τα τοπικά ΜΜΕ, το βράδυ του Σαββάτου ένας μεθυσμένος άνδρας “ξήλωσε το συγκεκριμένο άγαλμα.

Look how realistic the Luis Suarez statue is... pic.twitter.com/uYrwy3RT0B

Πάντως, ο δράστης συνελήφθη -άμεσα- θα αποφύγει τη φυλάκιση και ανέλαβε να πληρώσει για την αποκατάσταση του αγάλματος.

Το άγαλμα βρίσκεται πλέον στα χέρια.. ειδικών τεχνιτών, ενώ στη θέση του έμεινε -προσωρινά- το εξής αστείο μήνυμα: “Πήγα στο γάμο του Μέσι! Θα επιστρέψω σύντομα!”.

A drunk man knocked down Luis Suarez' statue in his hometown and left the message - "I was at Messi's wedding, I'll be back soon". pic.twitter.com/x50aYPWk3f