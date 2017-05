Για το 12ο η Ρεάλ! Η... μαγεία του Μπενζεμά `έσβησε` τον εφιάλτη

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Ο εφιάλτης των πρώτων λεπτών, έγινε τελικά... πρόκριση! Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήθελε να αποχαιρετήσει το "Βιθέντε Καλντερόν" με μια μεγάλη πρόκριση στον τελευταίο διεθνή αγώνα στην ιστορική έδρα της, αρκέστηκε όμως σε νίκη γοήτρου απέναντι στη συμπολίτισσα Ρεάλ (2-1).

Η ομάδα του Ζιντάν όμως ήταν αυτή που με... προίκα το 3-0 του "¨Μπερναμπέου" προκρίθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στον τελικό του Champions League και θα επιχειρήσει την back to back κατάκτησή του, στον τελικό της 3ης Ιουνίου στο Κάρντιφ, με αντίπαλο τη Γιουβέντους.

Η "μαγεία' του Μπενζεμά και το γκολ του ίσκο ήταν αυτά που έδωσαν το "εισιτήριο" στους "μερένγγες", που θα αντιμετωπίσουν την "βέκια σινιόρα" σε τελικό Champions League μετά από τη σεζόν 1997-98 και την αναμέτρησή τους στην "Amsterdam Arena" (νικήτρια η Ρεάλ με γκολ του Μιγιάτοβιτς)

Real Madrid become the 5th reigning champions to reach the final in the #UCL era. Will they be the first to defend their title? pic.twitter.com/3ryUDlDTPM — Champions League (@ChampionsLeague) May 10, 2017

Το παιχνίδι...

Το παιχνίδι είχε “τρελό' ρυθμό από τα πρώτα του λεπτά, με τις δυο ομάδες να χάνουν πριν τη συμπλήρωση του δεκάλεπτου δυο μεγάλες ευκαιρίες. Στο 5' ο Νάβας απέκρουσε ενστικτωδώς την κοντινή προβολή του Κόκε, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Όμπλακ έδιωξε με το αριστερό χέρι την κεφαλιά του Κασεμίρο.

Οι παίκτες της Ατλέτικο όμως ήταν αυτοί που μπήκαν στο παιχνίδι με το... πόδι στο γκάζι και κατάφεραν να κάνουν αυτούς της Ρεάλ να ψάχνονται. Μόλις στο 12' οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Μετά από υπέροχη εκτέλεση του Κόκε, ο Σαούλ Νίγκεθ πήδηξε στο πρώτο δοκάρι και με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Νάβας για το 1-0.

Τα... παιδιά του Σιμεόνε συνέχισαν στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό και 4 λεπτά αργότερα έφτασαν 1 γκολ μακρυά από τα πέναλτι. Ο Βαράν ανέτρεψε στον Τόρες και ο Γκριεζμάν νίκησε τον πορτιέρε των φιλοξενούενωβν, που παραλίγο να αποκρούσει.

Video Highlights of Griezmann Goal :



2-0 Atletico Madrid | #UCL



pic.twitter.com/He3Fpgr4vc — Sports News! (@SportLightHQ) 10 Μαΐου 2017

Η Ρεάλ έριξε τον ρυθμό του παιχνιδιού στη συνέχεια και προσπάθησε να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα, προκειμένου να φτάσει με αξιώσεις στα καρέ του Όμπλακ. Η κακή εικόνα του Κριστιάνο Ρονάλντο όμως δεν την βοήθησε στο να γίνει πιο επιθετική. Το παιχνίδι έγινε αρκετά σκληρό, με δυνατά μαρκαρίσματα από τις δυο ομάδες. Το ημίχρονο όμως ολοκληρώθηκε με... χαμόγελα για τους “μερένγγες” και μάλιστα με έναν τρόπο “μαγικό”. Ο Μπενζεμά "χόρεψε" πάνω στη γραμμή του άουτ τους Σάβιτς και Γοδίν και γύρισε την μπάλα στον Κρόος που όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον Όμπλακ. Ο Ίσκο όμως ήταν εκεί για να πάρει το.. ριμπάουντ και να κάνει το 2-1

Benzema with his best dribble ever and Isco in the right place as always!!

Magic!



Well done @Benzema @isco_alarcon pic.twitter.com/3VwDc6Awsw — OMAR (@Omar__cr7_) 10 Μαΐου 2017

Το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος κύλησε στα.. μέτρα της Ρεάλ. Η ομάδα του Ζιντάν ήταν πλέον ψύχραιμη και έκανε αισθητή την παρουσία της στα καρέ του Όμπλακ, κυρίως με τις προσπάθειες των Μαρσέλο, Ίσκο και Μπενζεμά. Την ίδια ώρα, ο Νάβας ήταν πραγματικός Κέρβερος. Μετά από λάθος του Ντανίλο, ο Καράσκο βγήκε τετ α τετ με τον Νάβας, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει, όπως και ο Γκαμεϊρό στη συνέχεια με κεφαλιά (66').

Anyone else love a double save? Wow Navas! #RealMadrid pic.twitter.com/agNJWU5m8h — ValueWins (@WinsValue) 10 Μαΐου 2017

Ο Ρονάλντο είδε γκολ του στο 71΄να ακυρώνεται σωστά ως οφσάιντ, ενώ τρία λεπτά αργότερα -και πριν γίνει αλλαγή- ο Μπενζεμά έστειλε με κεφαλιά την μπάλα μόλις άουτ. Οι “ροχιμπλάνκος” όμως “άγγιξα픨στο 77' το 3-1. Ο Κορέα έκανε τη χαμηλή σέντρα από αριστερά, αλλά ο Γκαμεϊρό -σε κενή εστία και από τα 2 μέτρα- είδε την τελευταία στιγμή έναν αμυντικό των φιλοξενούμενων να τον προλαβαίνει...

Atlético linking up nicely but Real come back in numbers and Ramos clears the ball out for a corner #rtesoccer https://t.co/QyR1Dx8cKX pic.twitter.com/RciS2jvNxM — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 10 Μαΐου 2017

Η δυνατή βροχόπτωση στα τελευταία λεπτά δεν ηρέμησε την “βασίλισσα” που έψαξε την ισοφάριση. Το γκολ όμως δεν ήρθε, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα του Ζιντάν από το να περάσει στον τελικό. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με την μεγάλη επέμβαση του Νάβας σε σουτ του Γκριεζμάν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Χοσέ Μαρία Χιμένες (56' Πάρτεϊ), Σάβιτς, Γοδίν, Φιλίπε Λουίς, Γκάμπι, Σαούλ, Κόκε (76' Κορέα), Καράσκο, Γκριεζμάν, Τόρες (56' Γκαμεϊρό)



Ρεάλ Μαδρίτης: Κέιλορ Νάβας, Ντανίλο, Βαράν, Σέρχιο Ράμος, Μαρσέλο, Κασεμίρο (77' Λούκας Βάθκεθ), Μόντριτς, Κρόος, Ίσκο (88' Μοράτα), Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπενζεμά (77' Μάρκο Ασένσιο)

