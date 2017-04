Η `μαγεία` του Παπανικολάου και η `μαχαιριά` του Τεόντοσιτς [vids]

Στην αρχή του 4ου δεκαλέπτου και μετά από ένα χαμένο τρίποντο του Χριάπα, ο Κώστας Παπανικολάου ξεχύθηκε στον αιφνιδιασμό και πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι, αποφεύγοντας τον Ντε Κολό με ντρίπλα πίσω από την πλάτη.

Kostas Papanikolaou puts the ball behind his back, then takes it coast to coast for a smooth layup! #CSKOLY #7DAYSMagicMoment #GameON pic.twitter.com/KG8ysA0ezC