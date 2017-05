Μάντσεστερ - Μπέκαμ: `Μεγάλη βραδιά για τη Γιουνάιτεντ και μεγαλύτερη νύχτα για την πόλη μας`

«Απόψε (σ.σ: χθες) ήταν κάτι πιο σημαντικό από τον αθλητισμό", δήλωσε ο 42χρονος πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. «Ηταν μια μεγάλη βραδιά για τη Γιουνάιτεντ αλλά μια ακόμη μεγαλύτερη νύχτα για την πόλη και τη χώρα μας. Σε μια στιγμή που θρηνούμε για τις οικογένειες που έχουν χάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα , έχουμε ένα άθλημα που έφερε λίγη ευτυχία σε μια δύσκολη στιγμή», τόνισε ο Μπέκαμ, ο οποίος έπαιξε 394 παιχνίδια για την Γιουνάιτεντ μεταξύ 1992 και 2003. «Προσευχόμαστε για ειρήνη», πρόσθεσε.

It was more than just a game of football. #WeStandTogether pic.twitter.com/5KwDDI1RtJ