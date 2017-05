Μπαρτσελόνα: `Πάγωσαν` με Μασκεράνο! Αίματα και… φορείο [vid]

Ο τελικός του κυπέλλου Ισδπανίας τελείωσε.. νωρίς για τον Μασκεράνο. Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα είχε μια δυνατή εναέρια σύγκρουση με τον Μάρκος Γιορέντε της Αλαβές και έπεσε αιμόφυρτος στον αγωνιστικό χώρο.

Αμέσως, το ιατρικό τιμ των Καταλανών έτρεξε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες, με τον Μασκεράνο να φεύγι με φορείο και να πηγαίνει σε νοσοκομείο της Μαδρίτης για να τις απαραίτητες εξετάσεις.

