Μπινελίκια, κλάματα και αποβολή σε αγώνα τένις [vids]

Η Τζοάνα Κόντα έκανε το 40-40 στο δεύτερο σετ και εκείνη τη στιγμή η αρχηγός της Μ.Βρετανίας πλησίασε τον διαιτητή, ενημερώνοντας τον για τις ύβρεις που εξαπέλυσε ο Ίλιε Ναστάσε προς την Κόντα.

Οι διοργανωτές μίλησαν με τον Ναστάσε και τον απομάκρυναν από τον αγωνιστικό χώρο. Απ' την μεριά του, ο αρχηγό της ομάδας της Ρουμανίας δεν σταμάτησε την προκλητική του συμπεριφορά, αποκαλώντας τόσο την Κόντα όσο και την Κέθαβονγκ “γαμ… σκύλες”.

The moment it all kicked off. Kings crying, such a rude crowd! @JoKonta91 "they are calling me a f***ing b****" #FedCup @BenRothenberg pic.twitter.com/cwcuaeoiWo — Maria Sharapova (@MariaSharap0va) 22 Απριλίου 2017

Μάλιστα, κατά την έξοδο του -με τη συνοδεία ανδρών της ασφάλειας- δεν δίστασε να τα βάλει και με δημοσιογράφο, που “τραβούσε” το στιγμιότυπο.

My second run-in with Ilie Nastase. He then called me ugly off camera, just for good measure pic.twitter.com/pt2begOpTx — Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) 22 Απριλίου 2017

Ο αγώνας συνεχίστηκε με την Κόντα να είναι φανερά επηρεασμένη και να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα της, αφού άκουγε τις ύβρεις της εξέδρας. Το παιχνίδι διεκόπη για 25 λεπτά...

“Ο κ. Ναστάσε απομακρύνθηκε από το γήπεδο μετά από δύο προειδοποιήσεις και εξαιτίας του σοβαρού παραπτώματος εντός του κορτ”, ανέφερε η δήλωση της ITF. “Η διαπίστευσή του ακυρώθηκε και πλέον δεν θα ξαναεμφανιστεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση”.

