Μπουφόν: Ολοι είχαν φύγει κι αυτός έμεινε! Τότε και τώρα [vid]

Εμεινε σε αυτήν και χθες πάλι τα ίδια... Εμεινε ως το τέλος μόνος του με τους οπαδούς της ομάδας να γιορτάζουν παρέα.

Του λείπε το τρόπαιο του Champions League και αυτή η πρόκριση ήταν η στιγμή του. Οι οπαδοί του έδειξαν πόσο πολύ θέλουν το τρόπαιο αυτό και για τον ίδιο και όχι μόνο για την ομάδα τους.

Ολοι ήταν στα αποδυτήρια εκτός από αυτόν που λατρεύει το ποδόσφαιρο, σέβεται όλες τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές. Ο Ιταλός γκολκίπερ δεν ήθελε να τελειώσει η στιγμή αυτή και το έδειχε.

Απολαύστε τον

All the Juve players disappear



Buffon still celebrates with the fans (via @riksharma_) pic.twitter.com/huDD9Gg6r6