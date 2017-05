“Μπυρομαχίες” για Μπάγερν! `Σώθηκε` στο 88' το Αμβούργο [pics, vids]

Το είχε κατακτήσει μαθηματικά και σήμερα (20/05) το γιόρτασε. Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 4-1 τη Φράιμπουργκ μέσα στην “Αλιάνζ Αρένα”, σε ματς για την τελευταία αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα και γιόρτασε έτσι μπροστά στους οπαδούς της την κατάκτηση του 27ου πρωταθλήματος στην ιστορία της και του 5ου συνεχόμενου.

