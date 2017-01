NBA: `Απέδρασαν` οι Σίξερς απ' τον... Αντετοκούνμπο! Απίστευτοι Γουόριορς [vid]

Μέχρι το ημίχρονο οι Μπακς ήταν μπροστά στο σκορ στην αναμέτρηση με τους Σίξερς. Η επανάληψη όμως ήταν τραγική για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ξέχασε τι θα πει άμυνα και ηττήθηκε τελικά μέσα στο Μιλγουόκι με 113-104.

The top plays from today against the Sixers! #OwnTheFuture pic.twitter.com/JacNC5AScT

Ο “Greek freak” -που σήμερα περιμένει τα τελικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τη συμμετοχή του στο All Star Game- έφτασε τους 23 πόντους με 10/19 σουτ, 3/5 βολές (τους 21 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο), ενώ είχε 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 κοψίματα και 3 λάθη πριν αποβληθεί με με έξι φάουλ.

The top plays from @Giannis_An34 as he finishes with 23 points, 6 boards, 2 assists, 2 steals & 3 blocks against the Sixers!#OwnTheFuture pic.twitter.com/ohz7rDlrdm