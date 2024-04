Ιντιάνα Πέισερς – Μιλγουόκι Μπακς: Αμφίβολος ο Κρις Μίντλετον για το τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ του NBA – Απίθανο να αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για το τρίτο παιχνίδι με τους Ιντιάνα Πέισερς στα πλέι οφ του NBA, αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, με τον Κρις Μίντλετον και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το νέο ιατρικό δελτίο των Μιλγουόκι Μπακς αναφέρει ως αμφίβολο τον Κρις Μίντλετον για το πρώτο παιχνίδι στην έδρα των Ιντιάνα Πέισερς, εξαιτίας ενοχλήσεων στον δεξί αστράγαλο, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει απίθανο να αγωνιστεί λόγω του προβλήματος στον πελματικό γαστροκνήμιο του αριστερού του ποδιού.

Ως εκ τούτου, τα “ελάφια” προετοιμάζονται για τον κρίσιμο αγώνα στην Ιντιανάπολις, χωρίς τους δύο από τους τρεις All Star τους και το έργο τους γίνεται ακόμη πιο δύσκολο ενόψει της “μάχης” που θα κρίνει εκ νέου το προβάδισμα στη σειρά των πλέι οφ του NBA.

