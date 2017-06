ΝΒΑ-Ουέστμπρουκ: «Ολα τα οφείλω στους γονείς μου»

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ψηφίστηκε ως πολυτιμότερος παίκτης κερδίζοντας στην σχετική ψηφοφορία τους Τζέιμς Χάρντεν των Χιούστον Ρόκετς και Καουάι Λέοναρντ των Σαν Αντόνιο Σπέρς.

Ο σούπερ σταρ των Θάντερ δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνηση του μιλώντας για τους γονείς του: «Χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ. Κάνατε τα πάντα για να έχω εγώ κι ο αδερφός μου ό,τι θέλαμε. Είχα πει ότι δεν θα κλάψω, αλλά είναι δύσκολο... Ενα ευχαριστώ δεν είναι αρκετό. Θυσιάσατε τα πάντα για μας, κάνατε δύο δουλειές, ξυπνούσατε στις 4 το πρωί, με περιμένατε να γυρίσω από την προπόνηση και κρατήσατε ενωμένη την οικογένειά μας. Δεν θα έκανα τίποτα χωρίς εσάς. Σας αγαπώ», τόνισε ο διάσημος άσος και αφού στη συνέχεια μίλησε για τον αδερφό του και τη γυναίκα του, συμπλήρωσε:

«Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, ειδικά αυτούς που είναι εδώ. Είναι τα αδέρφια μου, θυσίασαν τόσα για μένα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτό το βραβείο είναι και για σας, σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ και το ΝΒΑ εκτιμώ που με ψηφίσατε. Φυσικά τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, ειδικά εκείνους στην Οκλαχόμα που ήταν δίπλα μου πάντα, στα καλά και τα άσχημα».

Russell Westbrook was emotional when thanking the one person that he says he’ll always look up to: his brother. https://t.co/4Y0Bjff9CS