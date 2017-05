Ο παίκτης της Παρί `λύγισε` στο νέο της συζύγου του! [vid]

Η Κάρολ είχε ένα πολύ ευχάριστο νέο για τον Μαρκίνιος της Παρί κι έστησε ένα... όμορφο σκηνικό για να του το πει.

Ο 23χρονος Βραζιλιάνος μπήκε στο μπάνιο και μπροστά του αντίκρισε αρκετά μπαλόνια, ένα ζευγάρι μικρά παπουτσάκια και ένα μήνυμα στον καθρέφτη που έλεγε πως θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Η αντίδραση του Μαρκίνιος φάνηκε στο βίντεο που τράβηξε η Κάρολ... Αγκαλιές, φιλιά και δάκρυα!

