Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα και ο Καρσελά!

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Μεχντί Καρσελά, που ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (07/07) από τους “ερυθρόλευκους”.

Ο Ολυμπιακός δεν έδωσε κάποια πληροφορία για το συμβόλαιο που υπέγραψε ο 28χρονος Μαροκινός εξτρέμ, αλλά όπως αναφέρεται είναι τριετούς διάρκειας, έναντι 2.5εκ. ευρώ που πάνε στη Γρανάδα (των 25% θα πάει στην Μπενφίκα που διατηρεί ποσοστό).

Η συμφωνία για τον Καρσελά φέρεται να “έκλεισε” στα 2,5 εκατ. ευρώ. "Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μεχντί Καρσελά" αναφέρει η λιτή ανακοίνωση των Πειραιωτών.

Το who is who του Μεχντί Καρσελά

Ο Μεχντί Φρανσουά Καρσελά Γκονζάλες (1.76μ), όπως είναι το πλήρες όνομα του, γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1989, στη Λιέγη του Βελγίου. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις ακαδημίες της Standard Liège, όπου βρέθηκε από την ηλικία των 5 ετών μέχρι και την ενηλικίωση του. Στη συνέχεια έκανε το μεγάλο βήμα, καθώς πήρε προαγωγή και έγινε μέλος της πρώτης ομάδας. Εκεί αγωνίστηκε για τρεις σεζόν (2008-11).

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του το ρώσικο πρωτάθλημα. Το καλοκαίρι του 2011 η Anzhi Makhachkala έκανε δικό της τον Μαροκινό (με βελγικό διαβατήριο) εξτρέμ και τον διατήρησε στο ρόστερ της για 2 χρόνια, όταν και πήρε την απόφαση να επιστρέψει ξανά σε γνώριμα μέρη.

Στις 31 Αυγούστου 2013, η Standard Liège ανακοίνωσε την επιστροφή του Καρσελά στο βέλγικο πρωτάθλημα. Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός υπήρξε βασικό μέλος της και συνέβαλε τα μέγιστα στις διακρίσεις της ομάδας στις εγχώριες διοργανώσεις.

Φυσικά, οι πολύ καλές του εμφανίσεις τον έφεραν στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Τελικώς, αυτή που κατάφερε να τον κερδίσει ήταν η Βenfica, η οποία και τον έκανε δικό της, το καλοκαίρι του 2015. Μέσα σε μια σεζόν με τους αετούς της Λισσαβόνας, πραγματοποίησε 30 εμφανίσεις, κατακτώντας το Πρωτάθλημα αλλά και το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.

Η περσινή σεζόν τον βρήκε σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο, τη Primera Division. Την τελευταία μέρα των μεταγραφών, το καλοκαίρι του 2016, η Granada κατάφερε να τον κάνει δικό της, προσδίδοντας ποιότητα στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Εκεί, ο Μαροκινός “ζογκλέρ” αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, τόσο σε απόδοση αλλά και σε προσφορά και αναδείχθηκε σε τρίτο κορυφαίο ντριμπλέρ του πρωταθλήματος, πίσω μόνο από Μέσι και Νεϊμάρ.

Σε διεθνές επίπεδο, είναι μέλος της εθνικής Μαρόκο από το 2011 μέχρι και σήμερα, έχοντας 17 συμμετοχές, με ένα γκολ στο ενεργητικό του. Αξιοσημείωτο είναι πως έχει φορέσει την φανέλα και της εθνικής Βελγίου, μόνο σε φιλικές αναμετρήσεις όμως.