ΒανΒλίτ: Το ΟΑΚΑ είναι ένα από τα κορυφαία γήπεδα στα οποία έχω βρεθεί, πρέπει να έρθω να δω έναν αγώνα

Ο Φρεντ ΒανΒλίτ βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το ανανεωμένο και υπερσύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

O Φρεντ ΒανΒλίτ μίλησε στο app του Παναθηναϊκού, στο CLUB 1908, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από το ΟΑΚΑ. Ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς υποστήριξε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι ένα από τα κορυφαία που έχει βρεθεί, ενώ αποθέωσε τον κόσμο των πρασίνων όταν είδε βίντεο με την ατμόσφαιρα που δημιουργούν.

Fred VanVleet on CLUB 1908: “It’s the reason why they’re good… They got the best fans, that’s crazy”



Greens, enjoy the full interview as the best fans in the game