Παγκόσμιο ρεκόρ από Κεϊτάνι στον μαραθωνίου του Λονδίνου [vid]

Στην πρώτη θέση του μαραθωνίου του Λονδίνου βρέθηκε η Μέρι Κεϊτάνι, γράφοντας.. ιστορία. Η Κενυάτισα δρομέας τερμάτισε σε 2:17:01, “σπάζοντας” το παγκόσμιο ρεκόρ -σε κούρσα μόνο με γυναίκες- της Πόλα Ράντκλιφ, που είχε κάνει στον αγώνα του Λονδίνου το 2005 (2:17:42).

A history-maker at the age of 35! Mary Keitany with a Women-Only world record! #LondonMarathon pic.twitter.com/mzbGVx1ogn

Η Βρετανίδα αθλήτρια πάντως, κρατάει ακόμα το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας σε μικτή κούρσα, με 2:15:25, από το 2003. (η IAAF αναγνωρίζει και τα δυο ρεκόρ)

Πίσω από την 35χρονη Κεϊτάνι -που κατέκτησε τον μαραθώνιο του Λονδίνου μετά το 2011 και 2012- τερμάτισε η Τιρουνές Ντιμπάμπα από την Αιθιοπία με 2:17:56 και η συμπατριώτισσα της, Ασελεφέκ Μεργία με 2:23:08

The women's results have been ratified and Mary Keitany's time of 2:17:01 is a new women's only world record pic.twitter.com/sI1WgrSMGq