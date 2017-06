Παναθηναϊκός: ` Ο Τζέιμς έχει δεσμευτεί με τους Σανς`

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον ο γνωστός Ισραηλινός δημοσιογράφος, Ντέιβιντ Πικ, ο οποίος ανέφερε ότι ο Μάικ Τζέιμς έχει δεσμευτεί με την ομάδα του Φοίνιξ, όντας έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Εάν η πληροφορία του Ντέιβιντ Πικ ισχύει, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αναζητήσει στην αγορά τον αντικαταστάτη του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος ήταν καταλυτικός στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.

Source: Mike James, Euroleague's most electrifying combo guard, has committed to make NBA jump with the Phoenix Suns.