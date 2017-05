Παναθηναϊκός – Αλαφούζος: “Αποφασισμένος να πολεμήσω ως το τέλος”

Ο Γιάννης Αλαφούζος σχολίασε μέσω twitter τα σχόλια του ιστορικού-καθηγητή του Πανεπιστημίου του Haverford και... φίλου του Παναθηναϊκού, Αλέξαντρο Κιτρόεφ, ο οποίος αφού επισήμανε πως μετά από τόσο καιρό δεν έχει υπάρξει κάποια τιμωρία για τα επεισόδια στον τελικό κυπέλλου του Πανθεσσαλικού, εξέφρασε την ανησυχία του για το αν υπάρχει σχέδιο καταστροφής των “πρασίνων”.

“Κανένα νέο για τα επεισόδια και τα μαχαιρώματα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών για τα πλέι οφ και την επόμενη σεζόν, για τον οπαδό του που πέταξε κουτάκι μπύρας”, ήταν το αρχικό “τιτίβισμα” του Κιτρόεφ, για να συμπληρώσει ότι... “Ως ιστορικός είμαι σκεπτικός απέναντι στις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αναρωτιέμαι αν αυτοί που κινούν τα νήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θέλουν να καταστρέψουν τον Παναθηναϊκό”.

No news re riot & stabbing at Greek cup final, but #Panathinaikos fan throwing beer can = points deducted for play offs & next season & fine — Alexander Kitroeff (@Kitro1908) 29 Μαΐου 2017

As a historian I am skeptical of conspiracy theories but wonder whether those pulling strings in Greek soccer want to destroy #Panathinaikos — Alexander Kitroeff (@Kitro1908) 29 Μαΐου 2017

Ο Γιάννης Αλαφούζος σχολίασε τις συγκεκριμένες αναρτήσεις, τονίζοντας: “Αλλά θα αποτύχουν. Η ύβρις και οι Θεοί τους βλέπουν. Αποφασισμένος να πολεμήσω ως το τέλος”.

Yes! Our fight, principled and respectful of our history & values, is difficult, but even more worth the effort! https://t.co/2NguDpEXH4 — Alexander Kitroeff (@Kitro1908) 29 Μαΐου 2017

