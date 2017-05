Παπανικολάου: `Ηταν ένα τυχερό καλάθι`

Ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά, Γιάννης Σφαιρόπουλος, πάντως τόνισε πως κάποιοι παίκτες του δεν ήταν πνευματικά έτοιμοι στον δεύτερο ημιτελικό με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο, τονίζοντας πως περιμένει μεγαλύτερη συγκέντρωση στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας. Οι «ερυθρόλευκοι» αναχωρούν με τσάρτερ την ερχόμενη Τετάρτη (17/5) στις 18:30 από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την Πόλη, ενώ τη Δευτέρα (15/5) είναι προγραμματισμένη στο ΣΕΦ, η καθιερωμένη media day.

Ο Σφαιρόπουλος εξήγησε: «Σήμερα ξέραμε ότι θα έχουμε έναν διαφορετικό αντίπαλο από αυτόν που είδαμε στο ΣΕΦ. Γιατί ο Άρης εδώ είναι πολύ καλύτερος. Μπήκαμε δυνατά στην αρχή, επιβάλαμε τον ρυθμό μας, όμως, κάπου εκεί χάσαμε τη συγκέντρωση μας. Είδαμε μέχρι και να παίρνουμε αμυντικό ριμπάουντ και να δίνουμε τη μπάλα στον αντίπαλο. Αυτό είναι καθαρά θέμα έλλειψης συγκέντρωσης, θεωρήσαμε πως το παιχνίδι θα τελείωνε εύκολα, όμως, ο Άρης αντέδρασε, πλησίασε στο σκορ και μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο στις αρχές, πέρασε μπροστά. Πιστεύω μετά την ανάπαυλα μπήκαμε και πάλι συγκεντρωμένοι, ξεκινήσαμε καλά το δεύτερο ημίχρονο, πήραμε διψήφια διαφορά, πήραμε τη μεγαλύτερη διαφορά στο 35’, αλλά και πάλι εκεί χαλαρώσαμε, δεχτήκαμε εύκολους πόντους, δώσαμε 14 επιθετικά ριμπάουντ και αυτό σημαίνει έλλειψη συγκέντρωσης. Κρατάμε τα καλά στοιχεία και το 2-0 και πλέον κοιτάζουμε το Final Four και τον ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας».

Στα θετικά του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη ήτα τα 16/34 τρίποντα, ενώ είχε 12/22 δίποντα! Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε σχετικά: «Κοιτάξτε, ο Άρης παίζει ένα στυλ μπάσκετ που κλείνει τους διαδρόμους και τα λέι απ, μένουν μέσα στη ρακέτα. Όταν δεν έχεις λοιπόν διάδρομο προς το καλάθι, αναγκαστικά πρέπει να βγάλεις τα ελεύθερα σουτ, να τα βρεις και με καλές προϋποθέσεις και έξτρα πάσες, να βρεις τα ελεύθερα σουτ. Το κάναμε, γι’ αυτό και τα καλά ποσοστά».

Για τα στοιχεία που θέλει να δει από τον Ολυμπιακό στο φάιναλ φορ της Euroleague είπε: «Όταν πας να παίξεις ένα Final Four,η συγκέντρωση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από σήμερα. Πνευματικά πρέπει να είσαι πιο έτοιμος για ένα Final Four, γιατί ορισμένοι παίκτες δεν ήταν σήμερα πνευματικά έτοιμοι. Θέλουμε να δούμε καλές άμυνες όπως σήμερα ή καλή κυκλοφορία της μπάλας που βρήκαμε και σήμερα. Σίγουρα όλα τα καλά μας διαστήματα, θέλουμε να τα δούμε και στο Final Four. Τα ματς του Final Four, είναι εντελώς διαφορετικά γιατί είναι και διαφορετική η πίεση ενός Final Four ή ενός ημιτελικού του ελληνικού πρωταθλήματος».

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους (17 είχε σημειώσει στον πρώτο ημιτελικό με τον Άρη στο ΣΕΦ) και πέτυχε ένα τρίποντο πίσω από το κέντρο δήλωσε: «Ήταν ένα τυχερό τρίποντο, είναι από τα σουτ που αν μπουν είναι απίστευτα, αλλά αν αστοχήσεις δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Τυχερό, μπήκε και όλα καλά. Όσο για το ξεμάτιασμα του Πρίντεζη, ο Γιώργος έχει βάλει πολλά τέτοια καλάθια και ξέρει» είπε αρχικά ο Κώστας Παπανικολάου για το απίστευτο τρίποντο που έβαλε στο τέλος της πρώτης περιόδου». Αναφερόμενος στον δεύτερο ημτελικό, είπε: «Σίγουρα πάντοτε το να παίζεις εδώ μέσα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Από μόνο του το γήπεδο σου βάζει μια πίεση και σε συνδυασμό με τον κόσμο, υπάρχει μεγάλη πίεση. Η ομάδα του Άρη είναι πανάξια στους ημιτελικούς, ήταν καλά ματς ενόψει του φάιναλ φορ. Πάντα υπάρχουν στοιχεία που κρατάς ή υστερείς από κάθε ματς».

Από την πλευρά του, ο Καναδός σέντερ του Ολυμπιακού, Κεμ Μπιρτς, ο οποίος μάζεψε 15 ριμπάουντ, σχολίασε: «Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο επιτρέψαμε στον αντίπαλο να πετύχει πολλούς πόντους. Πέτυχαν 41 πόντους. Αλλά η εμφάνιση μας στο τρίτο δεκάλεπτο μας βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη. Δεν παίξαμε τόσο καλά ούτε στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά η τρίτη περίοδος μας έδωσε τη νίκη». Σε ερώτηση για το τι πρόκειται να δούμε από την ομάδα ενόψει του φάιναλ φορ, ο Μπιρτς απάντησε: «Αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε το φάιναλ φορ. Είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία το Final Four. Θέλαμε σήμερα να κλειδώσουμε την πρόκριση και να πάρουμε τη νίκη. Θεωρώ πως το σημερινό παιχνίδι ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία από αυτά που έρχονται».

