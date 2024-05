Αταλάντα – Γιουβέντους 0-1: Με γκολ του Βλάχοβιτς κατέκτησε το 15ο Κύπελλο Ιταλίας

Η Γιουβέντους “λύγισε” με 1-0 την Αταλάντα στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας και κατέκτησε το τρόπαιο στο Ολίμπικο της Ρώμης, ολοκληρώνοντας με τίτλο τη σεζόν, παρά την απώλεια του πρωταθλήματος.

Ένα γκολ του Βλάχοβιτς από το 4ο λεπτό του αγώνα, ήταν αρκετό για να κρίνει τον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας και να χαρίσει στη Γιουβέντους τη νίκη επί της Αταλάντα και το τρόπαιο της διοργάνωσης. Ο Σέρβος επιθετικός είχε και ακυρωμένο γκολ μέσω VAR, αλλά η ομάδα του κατάφερε να κράτησε έστω και το οριακό προβάδισμα μέχρι τέλους, για να πανηγυρίσει τον τίτλο.

Αυτό ήταν το 15ο Κύπελλο Ιταλίας που κατακτά στην ιστορία της η Γιουβέντους και πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους ποδοσφαιριστές του Αλέγκρι στο φινάλε του αγώνα.

