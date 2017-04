Ραντεβού θανάτου οπαδών στην Πορτογαλία! Νεκρός ένας από τους αρχηγούς των οργανωμένων της Φιορεντίνα

Οι δύο ομάδες είναι αδελφοποιημένες και ο 41χρονος Ιταλός βρέθηκε στη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου για να παρακολουθήσει το σημερινό ντέρμπι της πορτογαλικής πρωτεύουσας μεταξύ της Σπόρτινγκ και της Μπενφίκα.

Υπήρξε η πληροφορία ότι οι οπαδοί των δύο ομάδων είχαν δώσει... ραντεβού θανάτου στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου κοντά στο “Estádio da Luz ”.

Eνα αυτοκίνητο χτύπησε τον Μάρκο Φιτσίνι και αυτός σωριάστηκε στο έδαφος. Κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί του, καθώς εκείνη τη στιγμή έφθαναν περιπολικά και οι οπαδοί των δύο ομάδων προσπάθησαν να διαφύγουν. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως δολοφονία και όχι ως δυστύχημα, ενώ ήδη εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες που βρίσκονταν στην περιοχή και σύντομα όπως είπαν θα αναγνωρίσουν ποιος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκότωσε τον άτυχο οπαδό.

Ο Φιτσίνι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, όπου διεκομίσθη.

Κάποιοι από τους οπαδούς της Μπενφίκα ανέφεραν στο twitter ότι σήμερα θα εμφανιστούν στο γήπεδο με μωβ μπλουζάκια στη μνήμη του Μάρκο Φιτσίνι.

Sporting plays Benfica tonight. Today I'm taking purple to the stadium in tribute to the Fiorentina fan that was killed yday here in Lisbon pic.twitter.com/UKVyvfhXby