Ρονάλντο ή Μέσι; Ο Πελέ δίνει την απάντηση του [vid]

Ο θρυλικός Πελέ παραχώρησε συνέντευξή στην ισπανική “AS” και δήλωσε -χωρίς αμφιβολία- ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη!

“Είχα την ευκαιρία να του δώσω το τρόπαιο πριν από δύο χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πιστεύω ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία, είναι ο καλύτερος παίκτης, ο καλύτερος σκόρερ και ο καλύτερος επιθετικός”, τόνισε ο Βραζιλιάνος.

