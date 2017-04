Θρήνος για Λειψία! Οπαδός έχασε τη ζωή του στο γήπεδο

Ένας φίλος της Λειψίας έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Φράιμπουργκ.

Όπως ενημέρωσε η γερμανική ομάδα, μετά το τέλος του αγώνα, ένας 56χρονος οπαδός έπαθε καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του αγώνα και στη συνέχεια απεβίωσε.

"Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε ότι ένας 56χρονος οπαδός μας υπέστη καρδιακό επεισόδιο σήμερα στο γήπεδο και αργότερα πέθανε", ανέφερε σε Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης η Λειψία

