Θρήνος στην Αγγλία! Πέθανε γνωστός ποδοσφαιριστής

Ο Εχιόγκου αγωνίστηκε για πολλά χρόνια σε Άστον Βίλα και Μίντλεσμπρο, με τις οποίες μέτρησε 237 και 126 συμμετοχές αντίστοιχα, ενώ κατάφερε να φορέσει μέχρι και τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, με την οποία είχε 4 συμμετοχές κι ένα γκολ.

Ο εκλιπών ήταν προπονητής της Κ-23 της Τότεναμ τα τελευταία τρία χρόνια, με τους Σπερς να ανακοινώνουν το πρωί τον θάνατο του.

Δείτε το tweet της Τότεναμ:

It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk