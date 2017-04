ΤΣΣΚΑ – Ολυμπιακός: Ήττα με... βροντερό `ερυθρόλευκο` μήνυμα!

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Ο Ολυμπιακός... άγγιξε το “διπλό” μέσα στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, αλλά τελικά έχασε στις λεπτομέρειες. Οι “ερυθρόλευκοι” ηττήθηκαν με 90-86 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, για την 30ή και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague και ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους από την κατοχυρωμένη τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 19-11.

Παρόλα αυτά, έδειξαν πως -αν είναι σε καλή βραδιά- πολύ δύσκολα η Ανατολού Εφές θα αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο για την παρουσία τους στο Final 4.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη τερμάτισε στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 22-8 και στα πλέι οφ θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας την έβδομη Μπασκόνια.

Από τους Πειραιώτες, που δεν ήταν ανταγωνιστικοί μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, ξεχώρισαν οι Παπαπέτρου και Σπανούλης, που σημείωσαν από 16 πόντους, με τον πρώτο μάλιστα να βάζει σημαντικά καλάθια στο φινάλε. Πολύ καλή παρουσία και από Παπανικολάου και Μάντζαρη με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα. Για τους νικητές, όπως ήταν αναμενόμενο “έλαμψαν” οι Τεόντοσιτς και Ντε Κολό με 23 πόντους.

Το ματς...

Το ξεκίνημα της ΤΣΣΚΑ ήταν... πειστικό, παίρνοντας από νωρίς “κεφάλι” στο σκορ, εκμεταλλευόμενη την πολύ κακή αμυντική εικόνα του Ολυμπιακού (δέχθηκε 17 πόντους στο πεντάλεπτο). Ο Μάντζαρης ήταν ο μοναδικό που έδειξε όρεξη σε επίθεση και άμυνα, την ώρα που ο Σφαιρόπουλος “ανακάτευε την τράπουλα”, χωρίς όμως να βρει ανταγωνιστική πεντάδα. Οι Ρώσοι ήταν εύστοχοι (8/11 δίποντα και 3/4 τρίποντα σε αντίθεση με τους Πειραιώτες που είχαν 6/13 δίποντα και 1/3 τρίποντα) και έφτασαν στο 25-15 της πρώτης περιόδου.

Οι Πειραιώτες δεν έδειξαν μεγάλη βελτίωση στην άμυνα τους, αλλά στα πρώτα λεπτά του δεκαλέπτου είδαν τον Γιανγκ να παίρνει περισσότερες προσπάθειες. Αν και είχε κάποιες κακές επιθετικές επιλογές, η “αρκούδα” δεν έκανε μεγάλη... κοιλιά και κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά στο +14 (33-19). Ο Ντε Κολό συνέχισε να εκμεταλλεύεται τα μις ματς, αλλά ο Σπανούλης “ξύπνησε”, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν... στροφές, σοβαρεύτηκαν λίγο στην άμυνα και επανέφεραν τη διαφορά στους 10 πόντους, στο 47-37 του ημιχρόνου.

Στατιστικά ημιχρόνου...

ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ντε Κολό 14, Τεόντοσιτς 10, Όγκοστιν, Φριντζόν 4, Τζάκσον, Αντόνοβ, Φρίλαντ, Βοροντσέβιτς 9, Χίγκινς 4, Χριάπα, Κουρμπάνοβ, Χάινς 6.

Ολυμπιακός: Μπιρτς, Γιανγκ 4, Τολιόπουλος, Παπαπέτρου 2, Σπανούλης 8, Ουότερς, Αγραβάνης, Μιλουτίνοβ 2, Πρίντεζης 6, Παπανικολάου 7, Μάντζαρης 8, Αθηναίου.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας: 47 πόντοι, 10/17 δίποντα (58.8%), 5/9 τρίποντα (55.6%), 12/12 βολές (92.3%), 13 ριμπάουντ (2-11), 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 10 λάθη, 4 μπλοκ.

Ολυμπιακός: 37 πόντοι, 11/20 δίποντα (55%), 3/12 τρίποντα (25%), 6/7 βολές (85.7%), 12 ριμπάουντ (5-7), 8 ασίστ, 6 κλεψίματα, 8 λάθη.

Ο Ολυμπιακός έγινε πιο σκληρός στην άμυνα έκανε ένα σερί 12-6, “ψαλιδίζοντας” τη διαφορά. Μόλις όμως ο Σπανούλης έφερε τον Ολυμπιακό στο -3, οι Ρώσοι έκαναν ένα δικό τους σερί και έφεραν το σκορ στο 59-52. Το δεκάλεπτο κύλησε με την ΤΣΣΚΑ να μην αφήνει τους “ερυθρόλευκους” να ρίξουν τη διαφορά από τους 6 πόντους, παρά την πολή καλή παρουσία του "V-Span", κυρίως από τους πόντους του Ντε Κολό (έφτασε τους 23 πόντους με 6 ασίστ στο 71-63 της περιόδου).

Ο Παπανικολάου ανέλαβε... δράση στην τελευταία περίοδο και έφερε το ματς στον καλάθι (71-69). Η ΤΣΣΚΑ όμως είχε -κάθε φορά- τον τρόπο για να φτιάξει μια διαφορά ασφαλείας, κυρίως με τα καλάθια του Τεόντοσιτς. 1 λεπτό πριν το φινάλε, ο Παπαπέτρου έκανε με τρίποντο από τα 8 μ. το 81-81. Ο Τεόντοσιτς όμως πέτυχε καλάθι και φάουλ, ο Χίγκινς ήταν εύστοχος στις βολές του, αλλά ο Παπαπέτρου με νέο τρίποντο έκανε το 86-84 στα 28'' για το τέλος. Οι γηπεδούχοι είχαν τη ψυχραιμία στο φινάλε κι έτσι έφτασαν στο τελικό 90-86.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 47-37, 71-63, 90-86

ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ντε Κολό 23 (2), Τεόντοσιτς 23 (3), Όγκοστιν, Φριντζόν 4 (1), Τζάκσον, Αντόοβ, Φρίλαντ, Βοροντσέβιτς 11 (1), Χίγκινς 12, Χριάπα 2, Κουρμπάνοφ 5 (1), Χάινς 10.

Ολυμπιακός: Μπιρτς 2, Γιανγκ 4, Τολιόπουλος, Παπαπέτρου 16 (4), Σπανούλης 16 (1), Ουότερς, Αγραβάνης 7, Μιλουτίνοβ 4, Πρίντεζης 12, Παπανικολάου 13 (1), Μάντζαρης 12 (2), Αθηναίου.

