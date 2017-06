Τα `λιονταράκια` της Αγγλίας πρωταθλητές κόσμου [vid]

Το γκολ του Κάλβερτ-Λιούιν στο 35’ -με διπλή προσπάθεια από κοντά- ήταν αρκετό για τους πιτσιρικάδες της Αγγλίας που κατάφεραν στη Νότια Κορέα αυτό που προσπαθούν οι άνδρες της χώρας, χωρίς επιτυχία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι Νοτιοαμερικανοί έχασαν πέναλτι στο 74ο λεπτό με τον Πενιαράντα, το σουτ του οποίου, απέκρουσε ο Γούντμαν.

The Calvert-Lewin goal that has given England the lead against Venezuela in the U20 WC final. pic.twitter.com/FKTLtoSW1h