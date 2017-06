Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου - Σκληρές εικόνες [vid]

Οκτώ οπαδοί της Κοριτίμπα "κατάφεραν" να κατεβάσουν τον άτυχο οπαδό της Κορίνθιανς από την πόρτα του πούλμαν, το οποίο ήταν εν κινήσει, και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θάνατου.

Ο νεαρός οπαδός υπέκυψε στα τραύματα του κι εξέπνευσε στον δρόμο, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη μόνο ενός 24χρονου οπαδού.

Δείτε το βίντεο:

Briga entre torcida Corinthiana e a torcida do Coritiba antes do início da partida no Couto pic.twitter.com/lqFLZvZ3PC